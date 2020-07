Projeto de lei no Senado cria bolsa estudantil emergencial durante a pandemia da Covid-19

Um projeto de lei do senador Rogério Carvalho (PT-SE) cria a Bolsa Estudantil Emergencial, para, além de ajudar estudantes nesta pandemia, proíba a demissão ou a redução salarial dos profissionais da educação edit

247, com Agência Senado - Um projeto de lei do senador Rogério Carvalho (PT-SE) cria a Bolsa Estudantil Emergencial, para auxiliar os estudantes que estão enfrentando dificuldades de manter o pagamento das mensalidades. Além disso, o PL 3.843/2020 prevê que, durante o período definido pelo decreto de calamidade pública, será proibida a demissão ou a redução salarial dos profissionais da educação e demais funcionários das instituições de ensino, independente do vínculo empregatício.

"É mais uma forma de preservar os empregos. Uma responsabilidade nossa, do PT, do Congresso, de amenizar os prejuízos da pandemia, já que Bolsonaro vira as costas para o povo brasileiro", disse o parlamentar à Agência Senado.

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking global de confirmações (2,1 milhões) e mortes (80 mil) provocadas pelo coronavírus.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.