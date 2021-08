Projeto do Imposto de Renda será votado nesta quinta-feira na Câmara, diz Lira

Por Maria Carolina Marcello (Reuters) - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou em plenário que o projeto que altera regras do Imposto de Renda, como parte infraconstitucional da reforma tributária em curso no Congresso, será votado nesta quinta-feira pela Casa.

Lira rejeitou pedidos de adiamento da votação por parte da oposição, que advogava por mais tempo para a discussão da proposta e o esclarecimento de dúvidas.

"Não. A tributária já está há duas semanas. Já era para ter entrado na primeira semana após o recesso", disse o presidente em plenário em resposta ao líder do PT, Bohn Gass (RS).

Diante do argumento do deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) de que há um conjunto de dúvidas a respeito do texto, Lira afirmou que a situação "é da democracia".

"O plenário vai... Não existe mais espaço para o texto, para passar mais uma semana. Isso só priora a situação dos pleitos corporativos. Então, hoje, o plenário, a base... diante da importância que o tema requer, (o projeto) vai vir a plenário tranquilamente".

