Projeto prevê que órgãos de inteligência solicitem grampo telefônico

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Um projeto de lei em tramitação no Senado permite que agentes de inteligência peçam diretamente a juízes a interceptação de dados e de telefones. Hoje, apenas as polícias podem fazer isso.

A medida, que abrange órgãos de inteligência do governo federal e dos estados, consta do Marco Regulatório da Atividade de Inteligência Brasileira. O texto está pronto para ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e aguarda uma decisão de Davi Alcolumbre, presidente do colegiado.

O projeto tramita em caráter terminativo, o que significa que, se aprovado, vai diretamente para a Câmara, sem passar pelo plenário do Senado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE