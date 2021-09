Promotores aposentados pedem a prisão de ministros do STF

Ação dos promotores aposentados Wilson Koressawa e Getúlio Alves de Lima foi impetrada junto à Procuradoria Geral do Ministério Público Militar edit

247 - Em meio às movimentações golpistas e antidemocráticas convocadas por Jair Bolsonaro e seus apoiadores para esta terça-feira (7), os promotores aposentados Wilson Koressawa e Getúlio Alves de Lima ingressaram com uma ação junto à Procuradoria Geral do Ministério Público Militar pedindo a "decretação imediata da prisão em flagrante ou pelo afastamento" de nove ministros do STF.

Na lista estão os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Rosa Weber, Luis Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre Moraes. De acordo com a coluna do jornalista Ancelmo Gois, de O Globo, somente Kássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro para uma vaga na Corte, não foi incluído na lista.

De acordo com os promotores aposentados, os membros do STF incorrem nas “penas de crimes permanentes e inafiançáveis contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático de Direito".

