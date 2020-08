Proposta de Guedes pode aumentar em até 20% a taxação sobre livros

A proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, pode aumentar a taxação sobre os preços dos livros pode impactar negativamente 27 milhões de consumidores das classes C, D e E. Inicialmente, o percentual está previsto para 12% de imposto, mas deve subir para até 20% edit

247 - A proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, pode aumentar em até 20% o preço dos livros, impactando negativamente 27 milhões de consumidores das classes C, D e E. Os dados são da pesquisa “Retratos da leitura 2019”, feita pelo Instituto Pró-Livro em parceria com o Itaú Cultural e aplicada pelo Ibope Inteligência, a ser lançada em setembro. A informação foi divulgada pela coluna de Ancelmo Gois.

No último sábado (24), um abaixo-assinado contra a proposta de Reforma Tributária que prevê a taxação de livros em 12% alcançou 1 milhão de assinaturas. A petição chama-se ‘Defenda o Livro: Diga Não à Tributação!’ e está aberta na plataforma Change.org.

Atualmente, os livros ficam isentos de impostos, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e, desde 2014, tem alíquota zero de PIS/Cofins.

