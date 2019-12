Provocada, Talíria Petrone dá invertida em Carlos Jordy: respeite minha futura filha

Provocada pelo vice-líder do governo na Câmara, a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ), que está grávida, respondeu: "Seu oportunismo por uma gravidez é nojento. Respeite as mulheres. Respeite minha futura filha" edit

247 - A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) respondeu nesta quinta-feira (19) provocação do vice-líder do governo na Câmara, deputado Carlos Jordy (PSL-RJ), que se referiu de maneira desrespeitosa e oportunista à gravidez da ex-vereadora.

"A deputada do PSOL q vive pregando o aborto agora está grávida e decidiu ter a filha. Espero verdadeiramente q a VIDA q ela carrega no útero, no momento q ela der a luz, faça com q perceba o quanto estava errada enquanto defendia a morte de inocentes q são NOSSAS consequências", escreveu Jordy.

"Deputado, se coloque no seu lugar e aceite seu tamanho insignificante. Seu oportunismo por uma gravidez é nojento. Respeite as mulheres. Respeite minha futura filha. Respeite o direito de decidirmos o que fazer com nosso corpo. Fica quieto porque tá passando vergonha, rapazinho", respondeu Talíria.