PSB e Rede pedem que Carmen Lúcia convoque Flávio Bolsonaro a dar explicações sobre relatórios de inteligência

Fórum - O PSB e a Rede Sustentabilidade ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) seja chamado a dar explicações diante do caso dos relatórios que teriam sido pela Agência Brasileira de Informação (Abin) para orientar a defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro no caso das “rachadinhas”.

Segundo o jornalista Guilherme Amado, da Revista Época, os partidos acionaram a relatora do caso no STF, a ministra Cármen Lúcia, para solicitar que o senador disponibilize os relatórios e indique quem os encaminhou.

“O Gabinete de Segurança Institucional [GSI] não trouxe argumentos para rebater a denúncia sobre o uso da Abin em benefício de Flávio Bolsonaro. Por isso, junto com a Rede, pedimos a intimação do filho do presidente para que preste explicações!”, escreveu o líder da bancada do PSB na Câmara dos Deputados, Alessandro Molon (PSB-RJ).

