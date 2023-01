PSD fica irritado e questiona extinção da Funasa

Apoie o 247

247 - A extinção da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) pelo governo Lula pegou de surpresa e irritou lideranças do PSD, partido de Gilberto Kassab, antigo gestor da pasta no governo Bolsonaro, informa o jornalista Igor Gadelha em sua coluna no Metrópoles.

De acordo com a reportagem, a sigla foi surpreendida com a decisão do presidente Lula (PT), que já foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (2).

Ainda de acordo com a reportagem, o PT informou que a extinção da Funasa foi discutida durante a transição e que o objetivo é elevar a pasta para um “nível ministerial”.

