PSL muda de lado e passa a apoiar Arthur Lira na Câmara

Sputnik - Nesta quinta-feira (21), o PSL passou a fazer parte do bloco do deputado Arthur Lira (PP-AL), que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, na disputa para a presidência da Câmara, que está marcada para 1º de fevereiro.

O Partido Social Liberal (PSL) - legenda pela qual Bolsonaro se elegeu presidente da República, mas com a qual ele rompeu em novembro de 2019 - vinha manifestando apoio à candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP), o nome que é defendido pelo presidente nacional do partido, o deputado Luciano Bivar (PSL-PE), e foi o escolhido pelo grupo que apoia o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que conta com alguns partidos de oposição, como PT e PDT.

De acordo com o portal G1, a mudança de posicionamento no PSL aconteceu depois que um grupo de deputados dissidentes do partido, que permaneceu ao lado de Bolsonaro após a sua desfiliação, conseguiu a adesão de mais quatro legisladores, formando uma maioria de 19 deputados em uma bancada com 36 parlamentares.

Com isso, a corrida eleitoral na Câmara segue indefinida. Após a reviravolta no PSL, a candidatura de Lira passou a contar com o apoio de dez partidos, que somam atualmente 232 deputados: PSL, PL, PP, PSD, Republicanos, PTB, PROS, Podemos, PSC, Avante e Patriota. Baleia Rossi, por sua vez, também tem o apoio de dez legendas que também somam 232 parlamentares: PT, MDB, PSDB, PSB, DEM, PDT, Solidariedade, Cidadania, PCdoB e Rede.

A Mesa Diretora acaba deferir a adesão da entrada do PSL no nosso bloco. Prevaleceu a vontade dos deputados. January 21, 2021

Contudo, a formação desses blocos não significa que todos os votos estão garantidos para os candidatos, já que a votação é secreta e muitos deputados não seguem a orientação de seus partidos. Segundo o G1, várias lideranças admitem nos bastidores que não há unanimidade em suas bancadas.

