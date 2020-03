PSOL aciona MPF contra campanha de Bolsonaro: 'coloca em risco a vida dos brasileiros', diz Freixo

247 - Os deputados federais do PSOL acionaram o Ministério Público Federal contra a propaganda “Brasil não pode parar” do governo de Jair Bolsonaro, informa Marcelo Freixo em seu Twitter. A campanha publicitária foi feita sem licitação e, segundo o deputado do PSOL, é “criminosa” e “coloca em risco a vida de milhões brasileiros”.

“Não escute os terraplanistas, proteja-se, fique em casa!”, ressaltou.

A campanha de Bolsonaro custará R$ 4,8 milhões aos cofres públicos. Como a peça publicitária foi classificada como emergencial, foi realizada sem licitação.

A campanha estimula que as pessoas saiam às ruas e voltem ao trabalho, contrariando orientações da Organização Mundial da Saúde e as determinações dos governadores estaduais para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Apesar da peça estar sendo finalizada, o material já foi divulgado na página da própria Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) e nos grupos de bolsonaristas nas redes sociais.