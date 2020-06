PSOL acusa Ministério da Justiça de agir como advogado de Bolsonaro em Caso Aroeira

247 - A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados protocolou nesta terça-feira (16) uma representação no Ministério Público Federal (MPF), por ato ilegal, contra o ministro da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça, e contra o secretário de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Fabio Wajngarten. O motivo é a instalação do inquérito civil contra o chargista Aroeira e o jornalista Ricardo Noblat. "O Ministério da Justiça e a Secom estão atuando como advogados de Bolsonaro, e não é a primeira vez", diz a nota do partido.

De acordo com o PSOL, "surpreendentemente, o Ministro da Justiça não tem provocado o Ministério Público Federal e a Polícia Federal em casos graves de ofensas à integridade de jornalistas e manifestações que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional".

"Não é a primeira vez que o atual Ministro da Justiça e da Segurança Pública age como Advogado do Presidente. Em 27 de maio, André Mendonça anunciou, também via Twitter, ter ingressado com pedido de habeas corpus para proteger o Ministro da Educação, Abraham Weintraub, para 'garantir a liberdade de expressão dos cidadãos'", diz a nota da sigla.

O governo Jair Bolsonaro, por meio do ministro da Justiça, pediu que a Polícia Federal investigue uma charge de Aroeira em que uma cruz vermelha de um hospital é transformada em suástica, símbolo do nazismo. O Executivo quer responsabilizar o jornalista Ricardo Noblat pela publicação da charge em seu blog.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.