Psol decide que Guilherme Boulos vai ser o líder do partido na Câmara em 2023

247 - O Psol definiu que Guilherme Boulos (SP) será o líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados em 2023. Membros da sigla decidiram no final da semana passada, em uma reunião virtual dos integrantes da bancada. A informação foi publicada pelo blog da Júlia Duailibi, no portal G1.

O deputado federal vai disputar as eleições para prefeito de São Paulo em 2024. Ele foi eleito com mais de um milhão de votos, a maior votação de um deputado no estado de São Paulo nas últimas eleições.

Será a primeira vez que o Psol irá compor a base de um governo do PT. Nos dois primeiros mandatos de Lula e durante o governo de Dilma Rousseff, o Psol adotou postura independente.

