PSOL decidirá em 17 de dezembro sobre participação no governo Lula

247 - O PSOL marcou para 17 de dezembro o encontro de membros de seu diretório nacional para decidir se participa do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (23) pela coluna Painel, publicada no jornal Folha de S.Paulo.

O presidente nacional do partido, Juliano Medeiros, os deputados federais Guilherme Boulos (SP) e Ivan Valente (SP), e o prefeito de Belém (PA), Edmilson Rodrigues, são alguns nomes do PSOL favoráveis à participação da legenda no próximo governo.

Lideranças como os deputados federais Sâmia Bomfim (SP), Glauber Braga (RJ) e Fernanda Melchionna (RS) são contrárias ao apoio do PSOL à futura gestão.

A deputada federal eleita Sônia Guajajara (PSOL-SP) é a mais cotada para o futuro ministério dos Povos Indígenas, por exemplo.

