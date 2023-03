Psol faz exposição "Marielle Franco - Nesse Lugar" para marcar legado da parlamentar assassinada há cinco anos

Exposição será aberta ao público após Sessão Solene in Memorian a Marielle Franco e Anderson Gomes, no Plenário da Câmara dos Deputados, no dia 15, às 10 horas edit

247 A Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, ligada ao Psol, abrirá na terça-feira (14), na Câmara dos Deputados, uma exposição para marcar os cinco anos do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, assasinada no dia a mesma data junto com o motorista Anderson Gomes.

Com acesso livre para o público de 15 a 23 de março, a abertura da exposição ocorrerá logo após Sessão Solene in Memorian a Marielle Franco e Anderson Gomes, no Plenário da Câmara dos Deputados, no dia 15, às 10 horas. A sessão foi requerida pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e contará com a presença de familiares, parlamentares e será aberta ao público

Um dos destaques da exposição “Marielle Franco – Nesse lugar” será uma montagem em um túnel com imagens de Marielle que leva a uma experiência impactante dos momentos que antecederam ao assassinato da parlentar.

A exposição também reforça a cobrança da família da parlamentar, amigos, sociedade, além de organizações e movimentos sociais no Brasil e no mundo, contra a impunidade dos mandantes do assassinato de Marielle.

As mortes de Marielle e Anderson se juntam aos milhares de casos de homicídios não esclarecidos no Brasil. Para se ter ideia, apenas 37% dos homicídios praticados no País em 2019 – último ano com dados disponíveis, foram esclarecidos. O índice, que era de 44% em 2018, é da pesquisa “Onde Mora a Impunidade”, do Instituto Sou da Paz.

Além da exposição, a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco também lançará um livro no segundo semestre de 2023 e um site exclusivo para manter viva a trajetória e a memória de Marielle Franco.

