PSOL pede convocação de Ciro Nogueira para explicar esquema de ‘escolas fake’ no FNDE

A bancada do PSOL fala em “graves suspeitas de favorecimento ilícito e tráfico de influência – com possível envolvimento do Presidente da República, Jair Bolsonaro" edit

247 - Deputados federais do PSOL apresentaram nesta quarta-feira (13) um requerimento de convocação do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), para explicar seu envolvimento com a distribuição de verbas da educação com fins políticos.

Nogueira já tinha sido alvo de outro requerimento de convocação, para falar sobre a compra de ônibus escolares pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O órgão é presidido por Marcelo Ponte, ex-assessor do ministro.

>>> Esquema de 'escolas fake' do centrão foi turbinado com recursos do orçamento secreto de Lira e Ciro Nogueira

O novo requerimento argumenta que o FNDE tem adotado como prática direcionar recursos para novas obras de escolas em cidades que ainda mantêm esqueletos de obras paradas.

“Vale ressaltar que as graves suspeitas de favorecimento ilícito e tráfico de influência (em suma, corrupção) no MEC – com possível envolvimento do Presidente da República, Jair Bolsonaro – resultaram, recentemente, na exoneração do pastor Milton Ribeiro, o quarto ministro da Educação do governo Bolsonaro”, diz o requerimento da bancada do PSOL.

