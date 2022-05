PSOL pede convocação de Heleno e Ramos por tentativa de desacreditar urnas

Investigação da PF aponta que, desde 2019, os dois ministros generais Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno buscaram deslegitimar as urnas eletrônicas edit

247 - Deputados do PSOL apresentaram na terça-feira, 10, requerimentos para convocação dos ministros generais Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, após investigação da Polícia Federal (PF) apontando que, desde 2019, os dois militares buscaram deslegitimar as urnas eletrônicas.

Os pedidos são dos deputados federais psolistas Ivan Valente, Sâmia Bomfim e Fernanda Melchionna (RS).

Ivan Valente pediu a convocação de Luiz Eduardo Ramos na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara, enquanto Sâmia Bomfim e Fernanda Melchionna pediram a convocação dos dois ministros na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), segundo reportagem do Uol.

Já outro deputado federal do PSOL, Glauber Braga apresentou um requerimento de convocação do general Augusto Heleno nesta semana na Câmara dos Deputados para explicar o que conversou com o diretor da CIA, William Burns, em julho de 2021, sobre o sistema eleitoral brasileiro.

"Cumpre ressaltar que o histórico de intervenções do governo dos Estados Unidos da América em assuntos internos de nossa República e outros países latino-americanos é de amplo conhecimento e atravessam décadas", disse o deputado Glauber Braga em trecho do requerimento de convocação.

