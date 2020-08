PSOL pede que Supremo autorize investigação de bolsonarista que ameaçou Felipe Neto

A bancada do PSOL protocolou uma petição no STF pedindo a investigação contra Leandro Cavalieri, homem que ameaçou o youtuber Felipe Neto edit

247 - A bancada do PSOL protocolou na sexta-feira (31) uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a investigação contra Leandro Cavalieri, homem que ameaçou o youtuber Felipe Neto e que se intitula "guerreiro de Bolsonaro". Os pessolistas também protocolaram um requerimento na CPMI das Fake News.

O rapaz parou com um carro de som em frente à casa do influenciador digital e gritava no microfone: "Chega, chega! Cadê você, Felipe Neto?".

O PSOL disse que o homem também faz parte do grupo que lançou fogos de artifício no STF, no mês passado, em Brasília.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), prometeu acelerar lei contra fake news após ataque ao youtuber.

