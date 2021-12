PT aciona STF para garantir vacinação em crianças

"Até o momento, o Governo Bolsonaro não deu quaisquer indícios que estuda e confecciona o complemento ao plano de vacinação referente as crianças", aponta ação movida pelo PT edit

Fórum - Após o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga, sinalizar que não tem pressa para iniciar a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, o Partido dos Trabalhadores (PT) já se mobiliza para garantir através do Supremo Tribunal Federal (STF) a imunização infantil.

O partido enviou ao STF uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) para requerer que o governo Bolsonaro apresente complementação ao Plano Nacional de Vacinação para a inclusão das crianças. Na quarta-feira (15), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a imunização infantil, de 5 a 11 anos, com a vacina Pfize

“Até o momento, em que pese a ameaça de novas variantes do vírus circulando em nosso país e a necessidade de manutenção da campanha extensiva de vacinação em nosso país, o Governo Federal não deu quaisquer indícios que estuda e confecciona o complemento ao plano de vacinação referente as crianças nessa faixa etária. Pelo contrário, o atual Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou em entrevista que, independentemente da manifestação técnica da ANVISA, a vacinação de crianças contra a Covid-19 não é um ‘assunto consensual'”, aponta a ação do PT.

O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), ex-ministro da Saúde e autor do pedido, destacou que a vacinação em crianças já acontece no exterior. “Vários países vacinando suas crianças antes das festas de fim de ano, das férias etc, enquanto o Brasil nem se planejou para esse momento. Se tivéssemos um governo federal sério, o MS estaria anunciando o calendário de vacinação. Por isto, mais uma vez, temos que recorrer ao STF para garantir vacina para nossas crianças”, disse.

