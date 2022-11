PT articula formação de bloco com 40 senadores para o início do governo Lula

Apoie o 247

247 - O PT articula um bloco de sustentação no Senado junto com mais três partidos - MDB, União Brasil e PSD. Unidos, as quatro legendas terão 40 senadores em 2023, um a menos do que o necessário para aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), por exemplo. A informação foi publicada nesta terça-feira (29) pela coluna Painel.

O PL, legenda de Jair Bolsonaro, terá a maior bancada do Senado com pelo menos 14 senadores a partir de 2023. O PSD, partido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, terá 11 senadores e será a segunda maior bancada.

O MDB e o União Brasil formaram a terceira maior bancada, com dez senadores cada. O PT conseguiu a quarta bancada, com nove senadores confirmados.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve na noite de segunda-feira (28) uma reunião com parlamentares do MDB. Nesta terça-feira (29), esteve com os líderes do União Brasil Davi Alcolumbre (AP) e Elmar Nascimento (BA), e com parlamentares do PSD.

