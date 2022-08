PT avalia se entra com ação judicial por fake news de Feliciano

A campanha do Partido dos Trabalhadores definirá se fará representação formal ou se cobrará da Justiça Eleitoral uma punição do deputado edit

247 - Integrantes do PT, presidido pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), avaliam a possibilidade de tomar uma medida judicial contra o deputado federal Marco Feliciano (PL-SP), que vem divulgando fake news contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais. De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (16) pela coluna de Kennedy Alencar, a campanha definirá se fará representação formal ou se cobrará da Justiça Eleitoral uma punição do deputado.

O parlamentar espalhou a notícia falsa de que igrejas evangélicas fecharão se o PT voltar a governar o País. Feliciano confirmou que a informação não é verdadeira.

O deputado também afirmou, sem provas, que uma vitória de Lula aumentará a perseguição a templos religiosos por meio da Receita Federal.

