PT busca assinaturas de deputados para criação da CPI do Apagão de Dados da Saúde

247 - Líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (MG) anunciou que o partido busca assinaturas de parlamentares para a criação da CPI do Apagão de Dados do Ministério da Saúde.

O requerimento é uma iniciativa de Lopes e da presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR). O pedido já foi protocolado com a assinatura de todos os parlamentares petistas.

O documento pede investigação sobre o apagão de dados que compromete a divulgação de informações e adoção de políticas públicas de combate a pandemia da Covid-19, especialmente da nova variante Ômicron.

Nesta terça-feira (11), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chamou de "narrativa" a informação acerca do apagão de dados. "Uma coisa é uma ação de criminosos que dificultaram os sistemas de informática do Ministério da Saúde, outra é dizer que o ministério vive um apagão de dados. Acompanhamos diariamente os dados da pandemia".

Na justificativa do requerimento protocolado na Câmara, os petistas lembram que, enquanto parte da Europa e os Estados Unidos registram recordes de casos de Covid-10 devido ao avanço da variante Ômicron, o Brasil entra em 2022 sem saber a real dimensão da transmissão do vírus em seu território. “Sem os dados dos estados que não estão conseguindo acessar os sistemas de notificação do governo federal, pesquisadores ficam impossibilitados de estimar a taxa de transmissão do vírus, calcular com precisão as médias móveis de casos e mortes e acompanhar a evolução da Covid-19. As informações servem para que os gestores possam prever o impacto da doença nos hospitais e estudar a adoção de possíveis medidas restritivas”.

