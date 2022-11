PT consegue barrar três indicações de Bolsonaro para embaixadas consideradas chave no governo Lula

Acordo com a liderança do Senado barra indicações às embaixadas brasileiras na Argentina, na Itália e no Vaticano edit

247 - Aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conseguiram um acordo para barrar indicações de Jair Bolsonaro para três embaixadas brasileiras consideradas chave para o futuro Ministério das Relações Exteriores, informa reportagem da Folha de S.Paulo .

Os diplomatas indicados pelo atual presidente para as embaixadas brasileiras na Argentina, na Itália e no Vaticano nem entraram na pauta desta terça-feira (22), quando o colegiado aprovou, em sabatina, os indicados para as representações na Tunísia, na Mauritânia, na Guiné Equatorial, no Sudão e na Jordânia.

O acordo foi feito com a liderança do Senado e contou com o apoio dos presidentes da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Comissão de Relações Exteriores, Esperidião Amin (PP-SC).

