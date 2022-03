PT e PSOL se reúnem para discutir alianças

Presidente do PT, Gleisi Hoffmann destacou a necessidade de "vencer Bolsonaro e o bolsonarismo". Presidente do PSOL, Juliano Medeiros pregou "unidade dos partidos do campo popular" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Membros do PT e do PSOL, presididos nacionalmente pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) e por Juliano Medeiros, respectivamente, tiveram nesta quarta-feira (9) um encontro para debater as alianças das eleições deste ano.

"Convergências com pontos programáticos e na necessidade de enfrentar e vencer Bolsonaro e o bolsonarismo", escreveu Gleisi no Twitter.

Na redes social, Medeiros escreveu: "a saída para a crise que o Brasil vive passa por fortalecer uma agenda de esquerda e a unidade dos partidos do campo popular".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Vamos juntos derrotar o atraso!", afirmou o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL.

"Vamos derrotar Bolsonaro e sair desse horror!", disse a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ), presente no encontro, que também contou com a presença do deputado federal José Guimarães (CE), vice presidente do PT, e do deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP).

No Congresso do ano passado, a legenda pessolista decidiu não lançar candidatura própria, mas a expectativa é que, até abril, a sigla defina qual rumo tomará nas eleições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Muito boa nossa conversa com o PSOL, @GuilhermeBoulos, @julianopsol e @taliriapetrone. Convergências com pontos programáticos e na necessidade de enfrentar e vencer Bolsonaro e o bolsonarismo. Vamos continuar a conversa via nossas Fundações e na articulação política pic.twitter.com/uZ7ueQfyLV — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 9, 2022





Tivemos hoje em Brasília a primeira reunião entre PSOL e PT para debater um programa de unidade da esquerda para o Brasil. Vamos juntos derrotar o atraso! pic.twitter.com/NSJYcd63S6 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 9, 2022

Ótima reunião com o @ptnacional, ao lado de @julianopsol e @GuilhermeBoulos. Conversamos sobre a importância de um programa que tire o povo da crise e devolva a alegria pra nossa gente, com uma chapa que possa reconstruir esse Brasil. Vamos derrotar Bolsonaro e sair desse horror! pic.twitter.com/CfRj838yKt — Talíria Petrone (@taliriapetrone) March 9, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reunião produtiva com o PSOL, debatendo propostas para o programa de governo, plataforma base para apresentar uma alternativa democrática e popular para os brasileiros neste ano. O Brasil precisa avançar nas lutas contra as desigualdades sociais e em defesa dos Direitos Humanos! pic.twitter.com/Lz5WGpUg1z — José Guimarães (@guimaraes13PT) March 9, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: