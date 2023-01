PT escolhe Maria do Rosário para a Mesa Diretora da Câmara

Apoie o 247

247 - A bancada do PT escolheu a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) como a representante do partido na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

A Mesa tem como função a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara. Também pode aprovar emendas à Constituição e sugerir ações de inconstitucionalidade a serem analisadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A petista, reeleita em outubro do ano passado, fez parte do grupo técnico dos Direitos Humanos no gabinete de transição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

