PT pede abertura de extrato de gastos do cartão de Bolsonaro

247 - O PT ingressou com um requerimento de informações, através da Lei de Acesso à Informação, para obter os detalhes dos gastos de Jair Bolsonaro com o cartão corporativo. O partido quer saber sobre os valores e locais onde os gastos foram realizados, assim como os do Gabinete de Segurança Institucional e da Agência Brasileira de Inteligência, desde o início do mandato do atual governo.

O partido também quer saber quais são os órgãos e as autoridades que usam os cartões para conhecer quais foram os que mais gastaram.

A demanda é feita após ser revelado que Bolsonaro aumentou as despesas no cartão corporativo em relação aos ex-presidentes Dilma e Michel Temer, apesar de - antes de assumir a Presidência da República - criticar os gastos e exigir o fim do cartão.

