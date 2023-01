PT, Psol e Rede protocolam pedido de impeachment de Ibaneis Rocha

Apoie o 247

ICL

247 - O PT, Psol e Rede devem dar entrada nesta segunda-feira (9) em pedido de impeachment de Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal, afastado por ordem de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do Metrópoles.

De acordo com as siglas, Ibaneis seria responsável pela falha nas forças de segurança estaduais que levou à invasão do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto neste domingo (8).

Deputados distritais realizam nesta segunda-feira uma sessão extraordinária para debater os desdobramentos dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília. O grupo também avalia pedido de impeacment.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.