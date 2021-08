PTB pode perder 60% dos deputados, insatisfeitos com Roberto Jefferson

247 - Deputados do PTB estão insatisfeitos com a política do ex-deputado Roberto Jefferson no controle da legenda. Segundo reportagem do Valor, “nas redes sociais, seis dos 10 deputados federais do partido já sinalizaram que pretendem deixar a legenda antes das eleições de 2022”.

O artigo informa que a deputada Luísa Canziani (PTB) já acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) solicitando a desfiliação por justa causa.

Para sair do partido sem perder o mandato, os deputados devem esperar a janela partidária, que é um período de 30 dias em que os parlamentares podem trocar de partido sem o risco de perder o mandato por infidelidade partidária.

“Os parlamentares demonstraram a disposição em deixar a sigla antes mesmo da prisão de Jefferson” (Valor - 13/08). O líder do PTB, aliado de Jair Bolsonaro, foi preso nesta sexta-feira, 13, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito das “milícias digitais”.

Recentemente, Jefferson divulgou vídeo com armas na mão atacando a Corte.

Ao Valor, um deputado afirmou que “os motivos para deixarem o PTB são variados. Muitos já estavam manifestando desejo de deixar o partido. Alguns pela postura ideológica que o Roberto adotou”. Desde o ano passado, Roberto Jefferson tem fortalecido sua aliança com o bolsonarismo.

“Outros pelas mudanças feitas em diretórios estaduais. Mas nenhuma dessas decisões foi explicitada hoje, ou seja, não tem nenhuma relação com a prisão. Foi tudo anterior ao fato”, disse o parlamentar do PTB.

