Quase 60% dos deputados é favorável à isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, como quer Lula

247 - De acordo com um levantamento realizado pelo g1, cerca de 60% dos 513 deputados federais eleitos em 2023 se posicionaram a favor da correção da faixa de isenção do Imposto de Renda, que seria elevada para R$ 5 mil. Essa medida foi prometida pelo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a campanha, mas ainda não foi implementada.

A favor da correção: 300 (58%)

Contra a correção: 21 (4%)

Não quiseram responder a essa pergunta: 11 (2%)

Não responderam ao questionário: 181 (35%)

Atualmente, o governo está trabalhando em um projeto para elevar o piso de isenção do IR a partir de maio para aqueles que ganham até R$ 2.112, por meio de uma Medida Provisória que precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para se tornar lei. No entanto, se a tabela fosse corrigida integralmente pela inflação, cerca de 29 milhões de pessoas que recebem até R$ 4.723,78 por mês em 2023 ficariam isentas do Imposto de Renda em 2024, de acordo com cálculos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco).

(Artigo escrito com uso de inteligência artificial)

