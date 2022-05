Quatro carreiras de servidores públicos cruzarão os braços

Apoie o 247

247 - Os servidores do Tesouro Nacional, os analistas de comércio exterior, os especialistas em políticas públicas e gestão, e funcionários que trabalham na carreira de planejamento e Orçamento cruzarão os braços na próxima terça-feira (17) em protesto contra a proposta de um reajuste salarial de 5%.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a carreira do Tesouro Nacional marcou para o mesmo dia uma assembleia para decidir sobre a possibilidade de greve.

Servidores do Banco Central (BC), por exemplo, estão em greve desde o dia 3 de maio. Eles querem aumento salarial de 28%.

No caso dos analistas de comércio exterior, a categoria cruzará os braços em 24 de maio e fará nova assembleia em 27 de maio para definir as próximas etapas do movimento.

