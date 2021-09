"Que não sejam só palavras jogadas ao vento", diz vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos

Apoie o 247

247 - O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), repercutiu pelo Twitter nesta quinta-feira (9) o recuo de Jair Bolsonaro de seus ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes.

“Não julgarei as motivações do presidente para emitir a Nota Oficial em que pede desculpas e tenta uma pacificação. Há um país real muito sofrido esperando capacidade de enfrentar o desemprego, a fome e a inflação. Se o recuo do presidente servir a esses objetivos, vamos em frente", escreveu.

“Que não sejam só palavras jogadas ao vento, como foram as últimas vezes e que não sirva para apagar todos os crimes cometidos até aqui', completou.

