'Que viva muito para pagar pelos crimes', diz Joice Haselmann a Eduardo Bolsonaro

Diagnosticado com Covid-19, filho do presidente da República comparou deputada federal a um porco quando Joice Haselmann teve a doença, em junho de 2020

Sputnik - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) utilizou a rede social Twitter para dar uma alfinetada no deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), diagnosticado com COVID-19.

"Eduardo Bolsonaro está com COVID. Quando peguei a doença ano passado, Eduardo fez um tuíte asqueroso me comparando a um porco. Eu jamais o compararia a nenhum animal, pois nenhum ser é tão abjeto quanto ele. Desejo pronta recuperação e que viva mto para pagar pelos seus crimes", escreveu a deputada.

September 24, 2021

​A mensagem é uma resposta ao comentário do filho do presidente da República à época em que Hasselmann foi infectada com o novo coronavírus, em junho de 2020. A deputada federal ficou internada e teve 25% do pulmão comprometido pela doença.

Em 17 de junho, Eduardo Bolsonaro publicou no Twitter que "não sabia que coronavírus dava em porco", se referindo a Hasselmann, que é chamada pelos filhos do presidente da República de "Peppa Pig", em referência a uma personagem de desenho infantil.

Eduardo, por sua vez, contraiu a doença depois de voltar dos EUA. Ele fez parte da comitiva presidencial que representou o Brasil na 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O deputado é o quarto da comitiva a testar positivo para COVID-19.

Na segunda-feira (20), um funcionário, cuja função e identidade não foram confirmadas, que viajou antes do presidente para organizar preparativos da abertura da Assembleia da ONU foi diagnosticado com a doença. Dias depois, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciaram que estavam com COVID-19.

