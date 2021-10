Queiroga aplica dose de reforço em Heleno: "o senhor agora está bem mais seguro"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aplicou nesta quinta-feira (14) a dose de reforço da vacina contra Covid-19 no ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Augusto Heleno.

Jair Bolsonaro, chefe de ambos, declarou nesta semana que não se vacinará contra a doença por supostamente estar com a imunização "lá em cima" por já ter sido contaminado pelo coronavírus. Especialistas esclarecem que mesmo quem já teve Covid-19 deve ser vacinado.

Heleno foi imunizado em uma Unidade Básica de Saúde na Asa Norte, área central de Brasília, e o imunizante aplicado foi o da Pfizer.

PUBLICIDADE

Queiroga divulgou vídeo pelo Twitter no qual ele e Heleno aparecem lado a lado. "Ele é jovem, com mais de 60 anos, e tomou a vacina no começo da campanha. Já faz mais de 6 meses que ele tomou a 2ª dose. O governo federal já iniciou a aplicação de uma dose adicional com a vacina Pfizer. É muito importante para manter a defesa, porque nós podemos ter variantes desse vírus. O senhor agora está bem mais seguro", disse o ministro da Saúde.

Heleno se disse "honrado" por ter recebid a dose de reforço. "Me sinto gratificado de saber que a massa de brasileiros já está vacinada. Vamos caminhar para o número de praticamente toda a população. Isso para nós é muito gratificante, porque acusações injustas foram feitas e estão se desfazendo ao longo do tempo".

PUBLICIDADE

💉Iniciamos o dia com vacinação: o ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno, já está com o ciclo vacinal completo. Aplicamos a dose de reforço, que o @govbr disponibiliza p/ garantir maior proteção à nossa população pic.twitter.com/Y8TMQuzkMc — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) October 14, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE