Queiroga escolhe médico anticloroquina para ajudar a fazer protocolo de Covid-19

247 - O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, escolheu Carlos Carvalho, professor da USP, para supostamente coordenar um grupo sobre protocolos de combate à Covid-19. O docente é um dos maiores críticos do País sobre a utilização da cloroquina, remédio sem comprovação científica para o tratamento contra o coronavírus e, mesmo assim, é defendido por Jair Bolsonaro. O titular da Saúde anunciou o professor durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (24).

Segundo a coluna Painel, o médico disse que, embora tenha tido seu nome anunciado pelo ministro, ele não terá um cargo específico. "Me comprometi a ajudar nesse momento crítico. Não farei parte de ministério", afirma Carvalho.

"Coordeno a teleUTI do InCor HCFMUSP [Hospital da Faculdade de Medicina da USP], tendo realizado mais de 7.000 atendimentos em diferentes hospitais públicos do estado de SP. Nesse sentido, capacitação de equipes e teleconsultoria, disse que poderia contribuir", acrescentou.

Carvalho é membro do centro de contingência do Covid-19 de São Paulo, criado pelo governo João Doria (PSDB), que soube da colaboração de Carvalho com o governo federal durante a entrevista coletiva de Queiroga.

