Queiroga sobre vacinação de Bolsonaro: "é questão privada"

Otávio Augusto, Lucas Marchesini, Metrópoles - Em meio a rumores de que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se vacinaria contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, neste sábado (3/4), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, descartou a possibilidade.

Em entrevista após reunião com a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no Brasil, Socorro Gross, Queiroga comentou o assunto. “É questão privada. Ele não me falou nada disso”, resumiu.

Neste sábado, o governo do Distrito Federal começou a vacinação de pessoas a partir de 66 anos – idade de Bolsonaro. “Da minha parte não tem problema nenhum buscar um posto de saúde, já que entrou aí a minha faixa etária e se vacinar”, declarou o presidente, sem entrar em detalhes de quando poderá receber a primeira dose.

