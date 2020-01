Questionado sobre Ministério da Cultura, Bolsonaro faz silêncio e debocha: 'Palmeiras campeão'

Em meio ao caos vivido na Secretaria de Cultura, que se agravou na última sexta-feira (17) com a demissão do ex-secretário da pasta, Roberto Alvim, Jair Bolsonaro foi questionado pela imprensa na manhã deste domingo (19) se recriaria o Ministério da Cultura para abrigar a atriz Regina Duarte. Além de não responder, Bolsonaro debochou: "Palmeiras campeão" edit

247 - Na manhã deste domingo (19), ao deixar o Palácio da Alvorada para se dirigir ao culto da Igreja Batista, em Brasília, Jair Bolsonaro foi questionado por jornalistas se recriaria o Ministério da Cultura para abrigar a atriz Regina Duarte.

Bolsonaro não respondeu e se limitou a dizer: "Palmeiras campeão", em referência ao título da Florida Cup conquistado pelo clube paulista na noite deste sábado (18).

No culto, Bolsonaro ficou sentado nas primeiras fileiras do templo, e no final deixou o local sem falar com a imprensa.

Caso aceite a proposta, Regina Duarte terá que abrir mão de um salário de no mínimo R$ 60 mil mensais da Rede Globo. Quando a atriz está no ar em alguma novela, a emissora ainda dobra o valor, que chega a R$ 120 mil mensais. No governo, a atriz receberia R$ 15.689,26 mensais, o valor pago aos secretários.