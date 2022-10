Quinze partidos não alcançaram cláusula de barreira em 2022, diz levantamento

Segundo as regras válidas para 2022, cada legenda teria de somar pelo menos 2% dos votos válidos, com um mínimo de 1% em nove estados edit

247 - Um total de 15 partidos não conseguirá atender às normas da chamada cláusula de barreira nas eleições para a Câmara dos Deputados. Foi o que apontou o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), organização que faz consultorias e estudos sobre o Congresso Nacional. Segundo as regras válidas para 2022, cada legenda teria de somar pelo menos 2% dos votos válidos, com um mínimo de 1% em nove estados. Ou que elegesse ao menos 11 deputados federais em um terço das unidades da federação. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (6) pelo portal G1.

No último domingo (2), seis partidos elegeram deputados, mas não atingiram o número de votos nacionalmente exigido pela regra: Novo, Solidariedade, Patriota, PSC, Pros e PTB.

Outros nove partidos não atingiram o número mínimo de votos e não elegeram parlamentar na Câmara: PCB, PCO, PSTU, PMB, PRTB, Agir, DC, PMN e UP.

Atualmente 32 partidos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 23 (sendo que sete deles estão em três federações partidárias) têm representação na Câmara.

Dos 23, 13 legendas, incluindo as federações, superaram a cláusula de barreira: Federação PT/PCdoB/PV, PL, PDT, PSB, MDB, PSD, Federação PSDB/Cidadania, Federação PSOL/Rede, União Brasil, Progressistas, Republicanos, Avante e Podemos.

