Raio atinge acampamento bolsonarista golpista em Brasília e fere quatro pessoas

CartaCapital - A tempestade que atingiu Brasília na tarde deste domingo 18 deixou quatro feridos no acampamento de bolsonaristas em frente o QG do Exército na capital federal.

Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreram choques por “descarga atmosférica” provocados por um raio, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. A corporação informou que uma mulher de 45 anos precisou ser atendida e levada ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

A mulher teve dormência nas pernas, queimação no braço direito, quadro hipertensivo e sinais vitais alterados. Após o resgate, disseram os bombeiros, ela estava “consciente, orientada e estável”.

Leia a íntegra na CartaCapital.

