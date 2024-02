Randolfe critica Temer e Bolsonaro ao comemorar retirada de grades da Praça dos Três Poderes

Apoie o 247

247 - O senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) afirmou nesta quinta-feira (1) que os governos Michel Temer e Jair Bolsonaro ficaram com grades na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), porque não tinham sensibilidade com a população. O parlamentar comemorou a retirada simbólica das grades da Praça dos Três Poderes em Brasília (DF), invadida no dia 8 de janeiro de 2023 por bolsonaristas que defendiam um golpe de Estado.

"As grades que cercam os prédios que são símbolos da República e da democracia brasileiras, como o STF, o Congresso e o Palácio do Planalto, foram colocadas em 2013 e, após o golpe contra a presidenta Dilma, permaneceram em definitivo. As cercas perduraram durante os governos Temer e Bolsonaro e marcaram o afastamento desses governos do seu povo", escreveu o senador na rede social X.

"Ano passado, o presidente @lulaoficial tomou a decisão de tirá-las do Palácio do Planalto. Em 8 de janeiro, o presidente @rodrigopacheco retirou-as do Congresso Nacional. Hoje, o último resquício do afastamento do povo da Praça dos Três Poderes foi retirado pelo presidente do Supremo. Malditas sejam também as cercas que separam o poder de onde ele emana: o povo".

"Malditas sejam todas as cercas que nos impedem de viver e amar". Parafraseando Dom Pedro Casaldáliga, comemoro a volta do povo aos espaços que lhe pertencem.



As grades que cercam os prédios que são símbolos da República e da democracia brasileiras, como o STF, o Congresso e o… pic.twitter.com/NUsTlbifnS

