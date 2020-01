Randolfe decide denunciar chefe da Secom à PGR e vai também convocá-lo ao Congresso

Ao contrário do q faz o presidente, não vamos aceitar outra denúncia d corrupção contra esse desgoverno ir p/ debaixo do tapete. Vou pedir a convocação do chefe da Secom, Fábio Wajngarten, p/ depor na CTFC do Senado e apresentarei uma notícia-crime na PGR.https://t.co/dw8Mg0TQH6