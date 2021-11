Randolfe diz ter tem metade das assinaturas para CPI do Orçamento Secreto

Apoie o 247

247 - O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou ter coletado 14 das 27 assinaturas mínimas necessárias para a abertura da CPI do Orçamento Secreto na Casa. A declaração do parlamentar foi concedida à coluna de Igor Gadelha, no site Metrópoles.

A ideia é acelerar a busca por apoio na próxima semana, quando a comitiva de senadores que foi à COP26 (Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas) retornará ao Brasil.

O senador iniciou na terça-feira (9) a coleta de assinaturas para a CPI. Ele quer criar a comissão para investigar o pagamento das emendas de relator.

A comissão atingiria especialmente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), principal fiador do orçamento secreto.

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a execução do orçamento secreto.

O governo Jair Bolsonaro distribuiu cerca de R$ 1,2 bilhão a deputados federais na véspera da votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, que dá um cheque em branco de R$ 90 bilhões para ele gastar em 2022, ano eleitoral.

Precatórios são dívidas da União e a administração federal pretende limitar as despesas do governo com esses débitos.

