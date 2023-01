Randolfe e Gleisi pedem à PGR intervenção na segurança pública do DF

Bolsonaristas golpistas invadiram com facilidade o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal neste domingo edit

247 - Líder do governo Lula no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou pelo Twitter neste domingo (8) que, junto da presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), pediu ao procurador-geral da República, Augusto Aras, intervenção na segurança pública do Distrito Federal.

"Atenção! Eu e a presidente do PT estamos agora representando ao Procurador-geral da República para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF", publicou.

Neste domingo, bolsonaristas conseguiram invadir com facilidade o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

