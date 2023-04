Randolfe: governo Lula montou cronograma para instalar comissões mistas de medidas provisórias

Apoie o 247

247 - O líder do governo no Senado, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que houve um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para não instalar alguma comissão nesta semana por causa do feriado de Páscoa. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva montou um cronograma para a instalação de comissões mistas. O objetivo é analisar e votar 13 medidas provisórias que precisam ser concluídas no primeiro semestre.

"Nós temos agora um acordo estabelecido para que todos os líderes estejam presentes na próxima terça-feira [da semana que vem]. E possamos instalar quatro comissões mistas. O impasse que existia está superado", afirmou o parlamentar, de acordo com relatos publicados pelo portal G1.

A MP 1154 trata da reorganização dos ministérios. A MP 1160 altera critérios de desempate em julgamentos do CARF. A MP 1162 retoma as obras do programa Minha Casa, Minha Vida, e a MP 1164 retoma o programa Bolsa Família.

