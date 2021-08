Randolfe: "nunca se cometeram tantos crimes como nos últimos anos de Jair Bolsonaro"

O vice-presidente da CPI da Covid também criticou as alianças de "facínoras milicianos com uma elite política corrupta" e disse lamentar a atuação do MPF sobre os crimes de responsabilidade cometidos por Jair Bolsonaro edit

247 - O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que "nunca se cometeram tantos crimes na história brasileira como nos últimos anos de Jair Bolsonaro". De acordo com o senador, o "cenário ideal seria o impeachment, o afastamento e a responsabilização dos culpados por tudo isso".

"Nós estamos diante do pior tipo de aliança que a história do Brasil poderia produzir. É uma aliança de facínoras com fisiologismo corrupto do baixo clero do Parlamento. A presença na CPI do líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros, junto aos esquemas que estão governando é o retrato disso. É uma aliança de facínoras milicianos com uma elite política corrupta que manda no país há muito tempo", disse em entrevista ao jornal El País.

O senador disse que a "CPI ocupou um espaço que deveria ter sido ocupado por outras instituições". Eu lamento a atuação do Ministério Público Federal. Os membros do Ministério Público Federal hão de refletir sobre as amarras que foram impostas a eles pelo Governo Jair Bolsonaro. Eu espero até que a maioria dos membros do Ministério Público compreenda que não se pode dar vazão àqueles que conspiram contra o estado democrático de direito".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE