Randolfe pede explicações de Wajngarten sobre incompetência de Pazuello na CPI da Covid

247 - Após o atual secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten, culpar o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello pela falta de vacinas da Pfizer contra a Covid-19, o publicitário está sendo convocado a se explicar na CPI da Covid, no Senado.

Ele acusou Pazuello de "incompetência" e "ineficiência" para adquirir as vacinas da farmacêutica norte-americana.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede), cotado para ser vice-presidente da CPI, vai apresentar um requerimento para que Wajngarten seja ouvido, segundo o UOL. Segundo o senador, a presença de Wajngarten será de "suma importância" para a investigação.

Gilmar Mendes diz que foi procurado por Wajngarten sobre compra de vacinas

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou que foi procurado pelo ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, que estaria “muito aflito” com as dificuldades criadas pelo governo Jair Bolsonaro, em especial pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na negociação de vacinas contra a Covid-19 com a Pfizer.

“Ele esteve comigo mais de uma vez. E parecia muito aflito com essa crise. Ele achava que havia um colapso no sistema de governança do Ministério da Saúde e imaginava que eu pudesse ajudar”, afirmou Mendes ao site Poder 360.

