Randolfe pede que Bolsonaro divulgue gastos com coração de Dom Pedro I

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede), nesta segunda-feira, 22, enviou um ofício a Jair Bolsonaro (PL) pedindo informações os custos totais envolvidos na vinda do coração do primeiro Imperador do Brasil, Dom Pedro I, ao País, que foi recebido em cerimônia no Ministério de Relações Exteriores e no Palácio do Planalto, em Brasília.

O coração foi trazido em comemoração dos 200 anos da Independência. O aniversário será no dia 7 de setembro. O órgão retornará a Portugal no dia 8 de setembro.

"Sem prejuízo da relevância das comemorações solenes ao bicentenário da independência, é preciso mais que nunca sinalizar sobriedade e comedimento nos gastos públicos, seja pelo estado de penúria econômica generalizada que o país atravessa [...], seja pelo risco de abuso da máquina pública que ronda o uso político desta solenidade para fins de promoção pessoal em pleno calendário eleitoral", diz o texto enviado por Randolfe.

O senador pediu uma resposta em até cinco dias úteis, "sob pena do ajuizamento de ação cautelar de exibição de tais documentos no âmbito da Justiça Federal". Ele quer apurar eventuais excessos na gestão de recursos públicos ou no uso indevido da máquina estatal.

