Randolfe pede que STF responsabilize Bolsonaro por desobediência

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que Bolsonaro seja enquadrado por crime de desobediência e por obstrução da Justiça, pelo fato de não ter comparecido ao depoimento marcado para a tarde desta sexta-feira (14/1) na Polícia Federal.

A petição foi oferecida no âmbito do inquérito que o possível investiga vazamentos de dados da Justiça Eleitoral e é endereçado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do caso e que determinou o depoimento do presidente.

O senador argumenta que o presidente, com tal atitude, impede o andamento das investigações. “Mais do que um óbice ao curso das investigações, em verdade, o ordenamento jurídico, no art. 330 do Código Penal, enquadra essa conduta como crime de desobediência”, argumenta, na petição.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE