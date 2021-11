Randolfe reúne assinaturas para criar CPI do Bolsolão e investigar orçamento secreto

Senador Randolfe Rodrigues (Rede) quer abertura de uma CPI com o objetivo de investigar o “orçamento secreto” liberado pelo governo Bolsonaro para comprar apoio de parlamentares edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede) anunciou no Twitter, nesta terça-feira, 9, que começou a reunir assinaturas para aprovar a criação da CPI do Bolsolão para investigar o chamado “orçamento secreto”.

Nesta terça, por maioria, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a decisão liminar da ministra Rosa Weber que suspendeu as emendas de relator, que integram o "orçamento secreto", liberadas por Jair Bolsonaro às vésperas da votação da PEC dos Precatórios para ganhar apoio parlamentar.

Cálculos feitos por técnicos do Congresso apontam que a PEC dos Precatórios permite aumentar em R$ 16 bilhões as emendas parlamentares no Orçamento de 2022, ano eleitoral. Além disso, o fundo eleitoral aumentaria de R$ 2,1 bilhões para R$ 5 bilhões.

A PEC, que também muda a fórmula do teto de gastos, abre um espaço fiscal que pode variar de R$ 83 bilhões a R$ 95 bilhões, a depender da inflação. O governo aceitou furar o teto sob o pretexto de pagar o Auxílio Brasil, que custará R$ 83 bilhões em 2022.

O Auxílio Brasil é um programa social com objetivo puramente eleitoral e que acaba com o permanente programa do Bolsa Família, que teve fim decretado nesta segunda-feira, 8.

Além do senador Randolfe Rodrigues, o deputado federal Ivan Valente (PSOL), vem trabalhando para rearticular o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de investigar o “orçamento secreto” liberado pelo governo Bolsonaro para comprar apoio de parlamentares. Segundo a revista Fórum, até o momento, 60 deputados assinaram o pedido de abertura de investigação.

