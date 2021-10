Randolfe Rodrigues apresenta “PL Paulo Guedes” para proibir investimentos a alto escalão do governo

O “PL Paulo Guedes”, como chamou o senador, vem após as revelações dos Pandora Papers, que mostram que o ministro da Economia, Paulo Guedes, mantém uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, favorecida pela alta no dólar edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou um projeto de lei que impõe restrições a agentes do alto escalão do governo federal que apliquem dinheiro no exterior durante o exercício de suas funções. O “PL Paulo Guedes”, como chamou Rodrigues, vem após as revelações dos Pandora Papers, que mostram que o ministro da Economia mantém uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas , favorecida pela alta no dólar.

O projeto propõe que agentes do alto escalão do governo federal sejam proibidos de fazerem aplicações em território nacional ou estrangeiro, “em operações de que tenha conhecimento em razão do cargo ou da função pública”, afirmou o senador em suas redes sociais.

Rodrigues quer, ainda, que agentes do governo federal sejam submetidos a uma declaração regular de bens.

“Além disso, o PL amplia a transparência, obrigando que os agentes públicos apresentem, antes de assumirem o cargo, semestralmente e antes de deixarem o cargo, declaração de bens, de que constem a origem e as mutações patrimoniais”, escreveu o senador.

