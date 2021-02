Randolfe Rodrigues diz já ter assinaturas para CPI da Covid-19

De acordo com o requerimento do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AC), objetivo da uma eventual da CPI é "apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas" edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que obteve a quantidade necessária de assinaturas para protocolar a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid-19 no Senado. De acordo com o requerimento, objetivo é "apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas".

A assessoria do senador informou que o requerimento obteve 27 assinaturas e deve ser protocolado ainda nessa quarta-feira (3). Seguirá para a aprovação do recém-empossado presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Também existe uma articulação para a abertura de uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito), com participação da Câmara e do Senado. Seriam necessárias 171 assinaturas de deputados. O documento aponta uma atuação "sistemática" do governo na violação de direitos fundamentais básicos à vida e à saúde da população.

