Recluso, Bolsonaro está com infecção na perna e tem dificuldade em se vestir, diz site

Recluso desde a derrota nas eleições, Jair Bolsonaro (PL) recebeu pouquíssimos aliados e auxiliares no Palácio da Alvorada, em Brasília, nos últimos cinco dias edit

Apoie o 247

ICL

247 - Recluso desde a derrota nas eleições, Jair Bolsonaro (PL) recebeu pouquíssimos aliados e auxiliares no Palácio da Alvorada, em Brasília, pelo menos nos últimos cinco dias, segundo coluna de Igor Gadelha, no portal Metrópoles .

Interlocutores teriam dito à coluna que o motivo do isolamento seria um ferimento na perna do presidente, que estaria dificultando até mesmo ele vestir calças compridas. Segundo a reportagem, aliados disseram que Bolsonaro teria ferido a perna durante a campanha, mas não cuidou direito à época, e por isso o ferimento, então, teria infeccionado, fazendo com que ele tivesse de tomar antibióticos.

O artigo lembra que a última vez que o Bolsonaro deixou o Alvorada foi na última quinta-feira, 3, quando ele foi ao Palácio do Planalto encontrar o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.